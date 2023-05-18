Выяснилось, чем закончилась борьба с очагом кори в Приморье

В Приморье кори дали отпор. Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье сложилась благополучная эпидемиологическая обстановка после новостей о том, что зафиксированы локальные очаги заболевания корью. На сегодняшний день пациентов с этим диагнозом нет, карантинные мероприятия завершились 8 мая, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В крае продолжается плановая и подчищающая иммунизация населения от кори, как уточнила представитель эпидотдела управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.

Специалисты ведомства просят обратить внимание работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу. Уроженцы других стран должны быть привиты.

В детских поликлиниках № 3, № 5 Владивостока отмечают, что запаса вакцины от кори достаточно. Специалисты приглашают родителей с детьми на вакцинацию. Напомним, ранее в Приморье заразились дети, чьи родители отказались от прививок. В Уссурийске даже временно открыли дополнительный инфекционный госпиталь.

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