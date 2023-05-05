В Уссурийске открыли инфекционный госпиталь для больных корью

Для госпиталя выделили отдельный этаж в здании больницы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье открыли госпиталь для заболевших корью. Решение о создании учреждения приняли, чтобы избежать увеличения числа заразившихся. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– С начала появления вспышек кори в России минздрав Приморья подготовил инфекционное отделение на базе Уссурийской больницы для пациентов с подозрением на инфекцию и для лечения подтвержденных случаев, – рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе краевого минздрава.

Для госпиталя выделили отдельный этаж в здании больницы.

В Приморье по-прежнему остаются заболевшими две школьницы, которые заразились в Новосибирске. Представители минздрава добавили, что с момента появления в крае случаев кори тяжелые формы не были зафиксированы.

Напомним, что Роспотребнадзор рекомендует вакцинироваться от кори всем приморцам, кто собирается посещать другие регионы России. Это могут сделать все непривитые и те, кому вводили вакцину однократно.

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