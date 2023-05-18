В Приморье 19-летний водитель без прав сбил мужчину насмерть

Решается вопрос о заведении уголовного дела. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморском крае 19-летний парень за рулем машины Toyota Sprinter, двигаясь со стороны поселка городского типа Краскино в направлении села Раздольное, сбил мужчину насмерть. Водитель скрылся, его искала полиция. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пешеход шел по краю проезжей части, когда автомобиль влетел в него. Из-за тяжелых травм 50-летний мужчина скончался до того, как успела приехать скорая помощь.

Сотрудники сотрудники госавтоинспекции нашли скрывшегося водителя, он оказался жителем Краскино. Полиция также выяснила, что у него не было прав.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что во Владивостоке пьяный лихач без прав несся на Audi Q7 – элитной иномарке. Он завернул с Луговой и ехал по Светланской, как вдруг не справился с управлением. Машина залетела на тротуар и снесла пешехода, молодую девушку.

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