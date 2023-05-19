В Приморье стоимость ремонта к погранпереходам оценивают в 60 миллиардов рублей

Сумму озвучил губернатор края Олег Кожемяко. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Первый этап ремонта дорог к пограничным переходам в Приморье обойдется в 30 миллиардов рублей. По словам губернатора края Олега Кожемяко, долгосрочный период работ оценивают в 60 миллиардов, сообщает ТАСС. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава края напомнил, что власти рассматривают два варианта, откуда взять деньги на ремонт дорог: либо из федерального бюджета, либо передать трассы в собственность государству. Об этом «Комсомолка» писала ранее.

– Нам необходимо сделать так, чтобы на подъездах к этим дорогам были условия и для разъезда, были возможности в том числе и для строительства дороги высокой категории, все-таки это наша страна, и оценка иностранцев и наших водителей при переезде в другую страну должна соответствовать уровню развития нашего государства.

Олег Кожемяко добавил, что в июне во время Харбинской международной торгово-экономической ярмарки планируется обсудить вопрос о привлечении к работе инвесторов КНР.

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