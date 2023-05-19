Мама пропавшего во Владивостоке семилетнего мальчика рассказала, что произошло с ее сыном

Мальчика не было дома всю ночь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мама пропавшего 17 мая мальчика, который потом удирал от нее на самокате, рассказала «Комсомольской правде – Владивосток», где был ее сын, пока его все искали.

Напомним, утром 18 мая в социальных сетях появилась тревожная новость – 17 числа около 15 часов из дома ушел семилетний мальчик. Ребенок взял с собой самокат на прогулку, но больше его не видели. На сына дала ориентировку мама Анастасия. Когда мы с ней связались около 10 часов утра, она, запыхавшись, но явно с облегчением, сказала, что мальчика нашли, а теперь ловят – он удирал от взрослых на самокате.

Вскоре после этого появилась информация от владивостокских правоохранителей – мама с ребенком находятся в отделении полиции. Сотрудники МВД первым делом заявили, что мальчик не пострадал. Инспекторы по делам несовершеннолетних поговорили с ним о том, что нельзя вот так вот пропадать, уходить из дома, не предупреждать родителей. А на женщину, в свою очередь, составили административный протокол. Теперь ее накажут – либо штраф до 500 рублей, либо предупреждение.

И, если судить по тому, что Анастасия рассказала «Комсомолке», то можно обойтись последним:

– Сын был у мальчика, он зашел в гости и его оставили ночевать, – поделилась в беседе с корреспондентом женщина. – Он не захотел идти в дождь домой и побоялся из-за сломанного телефона.

К слову, в ночь с 18 на 19 мая похожая история произошла в Благовещенске Амурской области. Две сестренки – одной три года, второй девять – пошли гулять и не вернулись домой. Родители забили тревогу, обратились к волонтерам поискового отряда, в полицию. Девочек искали всю ночь, а обнаружили живыми и невредимыми около семи часов утра. Как оказалось, юные амурчанки остались ночевать у новой подружки. Только вот почему мама последней не позвонила родителям сестер?

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