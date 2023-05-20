В Дальнереченске отправили в СИЗО четвертого подозреваемого, с компанией забившего мужчину насмерть

Заседание по избранию меры пресечения состоялось 20 мая. Фото: Прокуратура Приморского края

Последний – четвертый – подросток, который участвовал в избиении 22-летнего мужчины в Дальнереченске, отправлен под стражу. Молодой человек, как и его приятели, проведет в следственном изоляторе два месяца. Компания подозревается в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Напомним, в ночь на 15 мая четверо пьяных подростков, трем из которых еще не исполнилось 18 лет, заставили мужчину раздеться на улице, а после начали избивать. Били до такой степени, что жертва скончалась. Кто-то из банды вызвал скорую помощь, мол, мы его нашли таким, однако вскоре правда стала известна, все благодаря камерам видеонаблюдения.

Вскоре задержали троих подозреваемых, в среду, 17 мая, их отправили в СИЗО на два месяца. Последнего же объявили в федеральный розыск. Его обнаружили спустя несколько дней, а в субботу, 20 мая, состоялось заседание суда по избранию меры пресечения для единственного совершеннолетнего предполагаемого участника преступления. Мужчине 21 год.

– 20 мая представитель прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. С учетом позиции прокурора, суд заключил мужчину под стражу на 1 месяц 26 суток, – сказано в сообщении надзорного ведомства.

Правоохранители продолжают выяснять детали происшествия, межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

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