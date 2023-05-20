Если надо, поставлю новое: создатель пятого пианино на Русском острове отреагировал на печальные новости

Все, что осталось от очередного арт-объекта. Фото: Евгений Кулешов, ИА PrimaMedia

Пятое пианино на Русском острове – все. К сожалению, в очередной раз вандалы добрались до арт-объекта; неизвестные скинули музыкальный инструмент с изображением Токаревского маяка со скалы. А ведь его только в конце марта установил энтузиаст из Владивостока Александр Бояркин с друзьями. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с создателем достопримечательности и выяснила его дальнейшие планы.

История пианино на одной из природной видовой площадок на острове Русский начинается с 2020 года. Первый арт-объект разнесла стихия, уже следующие – уничтожались руками варваров. Четвертый, который поставили в ноябре 2022-го, и вовсе подожгли – инструмент простоял около четырех месяцев, до марта.

Пятое пианино установил Александр Бояркин с друзьями в конце марта. Они покрасили его в темно-зеленый цвет, а на корпусе нарисовали известную достопримечательность Владивостока – Токаревский маяк, расположенный на Эгершельде. Рядом с маяком – чайки. Но не прошло и двух месяцев, как неизвестные умудрились столкнуть струнный инструмент со скалы, пишет ИА PrimaMedia. От него остались лишь обломки.

«Комсомолка» связалась с Александром и поинтересовалась, видел ли он уже новость.

– Видел. Конечно, стало грустно, столько сил впустую. Но что поделать – вандалы всегда были и будут. Но если увижу какую-нибудь активность, что людям не хватает пианино, поставлю новое. Возможно, уже подумаю насчет безопасности, – поделился собеседник издания.

Мы на это сказали, что пианино любимо людьми, все всегда с удовольствием делают различные фотографии, и на это Александр пообещал в скором времени установить новый арт-объект. Это уже будет шестой.

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