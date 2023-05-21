На трассе в Приморье «разложились» две фуры, части авто разбросало по дороге

Машины занесло на повороте. Фото: принтскрин видео.

В Приморском крае, в районе села Покровке 21 мая на крутом повороте с трассы слетело два большегрузных автомобиля. Один из водителей фуры, проезжающий мимо, стал свидетелем аварии и запечатлел все на видео. По словам очевидца, на его глазах одна из машин зацепила другую, и они полетели в кювет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Ребята, аккуратно, авария произошла прямо на моих глазах. «Китаец» будкой задел парня, и он на бок груженый завалился. Фуры лежат неподалеку от Новогордеевки по пути в Покровку. На «кривуне» (резком повороте) все произошло. Будьте аккуратны, – рассказал голос за кадром.

Получили ли водители обеих фур травмы на данный момент неизвестно. Автор ролика об этом не упомянул. К тому же на кадрах видно, как два человека выходят со стороны, завалившихся на бок машин. Напомним, несколькими днями ранее, 18 мая крупногабаритная фура перевернулась на дороге из поселка Новый в сторону Низководного моста на дефризовской трассе во Владивостоке. Как уточнили в полиции, по предварительной информации, в кабине находилось четыре человека. Водителю, уроженцу Молдавии, пришлось тормозить об леера.

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