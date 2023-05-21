В Дни «Последних звонков» во Владивостоке 22 и 23 мая будет тепло и солнечно

Во Владивостоке в эти дни будет солнечно и тепло. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Синоптики портала Примпогода обещают солнечную и теплую погоду с начала новой рабочей недели. Это значит, что выпускники проводят 11 лет обучения на «Последних звонках» в солнечный день. Ребята попрощаются со школой 22 и 23 мая, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Во Владивостоке в эти дни солнечно и тепло, максимальные температуры 19…22 °С. В среду, 24 мая, температура понизится на 5-7 градусов, усилится юго-восточный ветер.

В ночь на понедельник в Приморье еще сохранятся дожди, а днем уже будет без осадков. Во вторник спокойная погода, воздух прогреется до 17...25°С.

В среду тепло сохранится, в континентальных районах и вовсе столбики термометров поднимутся выше еще на 1-3°С. А вот в прибрежных районах похолодает. Все из-за гребня охотского антициклона.

Напомним, по информации пресс-службы мэрии, розничная продажа алкоголя запрещена в дни, когда проходят «Последний звонок» и школьные выпускные. В этом году, согласно нормативным документам Министерства просвещения Российской Федерации, первое мероприятие пройдет 22-23 мая, а второе – 23-24 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Родители из Владивостока рассказали, сколько стоит пышный выпускной для школьников

В Приморье расходы родителей на выпускной превысят 15 тысяч рублей на человека (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.