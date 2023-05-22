Будто из лужи: неизвестная грязь покрыла машины жителей Владивостока

По словам приморцев, из-за бури небо изменило свой цвет. Фото: telegram-канал @pogoda_25_region.

Утром 22 мая автовладельцы приморской столицы столкнулись с неприятным сюрпризом. Их машины оказались покрыты пылью неизвестного происхождения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Машины будто в луже побывали, – рассказывают наши читатели.

Как объяснили редакции в пресс-службе Примгидромета, ничего необычного в этом нет. Западными и юго-западными воздушными потоками в край принесло пыль и песок.

Последствия грязных осадков. Фото: Ярослав ЮРИН

В социальных сетях пишут, что песчаная буря с Китая начала влиять на погоду в городах Приморья еще в воскресенье, 21 мая.

Напомним, что подобное происходит во Владивостоке не первый раз. После извержения вулкана Шивелуч, которое случилось 11 апреля, многие жители предполагали, что их машины покрыл пепел исполина. Однако синоптики быстро успокоили автолюбителей, ведь это также оказалось последствие песчаной бури, которые обычно приходят с Китая и Монголии.

– При прохождении циклонов и усилении ветра частицы почвы поднимаются в воздух и потоками переносятся на большие расстояния.

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