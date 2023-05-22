В Приморье для участников СВО школьники изготавливают сухой армейский душ

Ребята сделали около 300 сухих душей. Фото: Администрация Приморского края

В Приморье добровольцы делают партию специальных сухих армейских душей для бойцов СВО. Каждое изделие можно использовать один раз и на него потребуется всего 50 миллилитров воды, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство Приморского края.

За реализацию идеи взялись ученики одной из школ Находки. Ребята уже подготовили партию моющих комплектов. Что такое сухой душ? Молодогвардейцы объяснили, что это губка из специального материала, пропитанная гипоаллергенным гелем. Вместе с ней в комплекте идет полотенце.

– Необходимо добавить буквально 50 миллилитров воды, чтобы получить пышную пену, которой хватит на все тело. После процедуры достаточно вытереться одноразовым полотенцем. Ополаскиваться не нужно, – рассказали школьники.

Ребята постарались на славу, собрали уже около 300 комплектов и не останавливаются на этом. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Уссурийске отправили еще три внедорожника в зону СВО. Автомобили купили за счет денег резервного фонда администрации по поручению главы Уссурийского городского округа Евгения Коржа.

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