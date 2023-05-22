Прокуратура заинтересовалась рухнувшим козырьком многоквартирного дома во Владивостоке

Обрушение произошло днем 22 мая. Фото: Предоставлено очевидцами

Прокуроры Фрунзенского района побывали на месте обрушения бетонного козырька во Владивостоке. Огромная плита над подъездом дома по проспекту Острякова чудом не прибила людей, которые в этот момент находились рядом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе прокуратуры Приморского края, надзорное ведомство проверит факт обрушения, а также были ли приняты меры для предупреждения ЧП.

Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку. Фото: Прокуратура Приморского края

Напомним, около 14 часов 22 мая неожиданно рухнул козырек пятого подъезда дома на проспекте Острякова, 3. Плита подмяла под собой опору, перегородила дверь и задела забор палисадника перед зданием. Рядом были люди, но никто не пострадал. Теперь местные жители переживают – вдруг повторится история 2021 года, когда в поселке Новый перекрытие погубило жизнь мужчины.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники прокуратуры.

– Надзорное ведомство даст оценку полноте мер, принимаемых управляющей компанией к надлежащему содержанию общедомового имущества, а также проконтролирует незамедлительное обследование всех элементов фасада многоквартирного дома на предмет их целостности и необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ, – дал официальный ответ представитель госоргана. – По результатам проверки прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.

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