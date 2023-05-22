Во Владивостоке демонтируют рухнувший козырек жилого дома

Бетонное перекрытие подмяло под себя опору и задело забор местной клумбы. Фото: Предоставлено очевидцами

История с рухнувшим козырьком подъезда на проспекте Острякова продолжается. Администрация дальневосточной столицы и управляющая компания заявили, что подрядчик уберет упавшую плиту и соорудит новый навес, выяснила «Комсомольская правда – Владивосток».

Бетонное перекрытие рухнуло около 14 часов 22 мая около пятого подъезда многоквартирного дома № 3 по проспекту Острякова, построенного в 1970 году. Чудом в этот момент под козырьком никого не было. Сразу же на место происшествия выехали сотрудники прокуратуры Фрунзенского района. После пресс-служба предоставит результаты проверки.

Были около пострадавшего дома и сотрудники управляющей компании ООО «УК Комплексное обслуживание домов». Как рассказали «Комсомолке», аварийный козырек демонтируют во вторник, 23 мая, а после выйдет подрядчик для ремонта элемента фасада.

– По информации УК, будет установлен новый козырек из облегченных материалов. Демонтаж остальных козырьков не требуется, однако будет выполнено их усиление, – ответили корреспонденту в мэрии.

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