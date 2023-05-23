Приморье и Китай работают над созданием транспортно-логистического центра

Помогать в создании ТЛЦ будут частные инвесторы. Фото: Корпорация развития Приморского края.

Приморье и приграничные провинции Китая продолжают расширять сотрудничество. Не так давно прошла встреча Корпорации развития края с потенциальными инвесторами из КНР и мэром города Дуннин, на которой стороны обсудили увеличение пропускной способности пункт пропуска «Полтавка». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам директора Корпорации развития Приморского края Игоря Трофимова, есть ряд проблем в области перевозки грузов через российско-китайскую границу. Поэтому частные инвесторы рассматривают вариант создание транспортно-логистических центров.

– Сегодня нашими основными иностранными партнерами являются частные и государственные китайские компании. Они заинтересованы в модернизации погранпереходов не меньше нас, поэтому мы рассматриваем возможность совместной работы российского и китайского бизнеса в данном направлении.

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