В Приморье рыбаки заметили ядовитую морскую змею

Мыс Брюса, недалеко от которого и заметили рептилию. Фото: Антон БЛОХИН

Двое рыбаков из Приморья заметили в море змею. Черно-белая рептилия плыла примерно в одном километре от мыса Брюса в Хасанском районе. Видеоподтверждение опубликовали в Telegram-канале «Трепанг ДВ», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Мужчины пошутили, что пресмыкающееся плывет за виски. Речь идет о нашумевших публикациях в социальных сетях, когда рыбаки обнаружили бутылки с контрабандным японским виски в акватории Славянки. Они выловили примерно 160 литров алкоголя.

В соцсетях приморцы обсуждают увиденное животное:

– Пару лет назад, летом, снимали змею в море. Расцветкой на полоза похожа, но потом определили, что это крайт (плоскохвост), ядовитый, зараза, на мурен охотится.

– Не похож на амурского полоза... Явно морская змея!

В то же время в комментариях отметилась старший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, к.б.н. Ирина Маслова – эксперт по земноводным и пресмыкающимся.

– Это один из видов крайтов (из морских змей). Любая информация по морским змеям, попадающим в воды Японского моря у нашего Приморского побережья крайне важна для ученых, – написала герпетолог и попросила очевидцев связаться с ней.

Крайты – относительно небольшие змеи длиной около 1,5-2 метров, ядовиты. Их яд обладает выраженным нейротоксическим действием.

Напомним, накануне в новом микрорайоне на улице Майора Филипова люди заметили змею – рептилия забралась в машину.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.