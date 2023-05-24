В Уссурийске сотрудница магазина цифровой техники украла с работы 25 телефонов

Все попало на камеры.
Фото: принтскрин видео.
В Уссурийске полиция задержала женщину, укравшую 25 телефонов. Выяснилось, что она обокрала магазин цифровой техники, в котором работала. Сумма ущерба составила 386 000 рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», со ссылкой на пресс-службу МВД по Приморскому краю.
Когда сотрудники правоохранительных органов приехали в магазин после поступления заявления, заметили, что в день кражи никто не взламывал замки и систему сигнализации. Но на камерах видеонаблюдения отчетливо было видно работницу компании.
37-летнюю ранее неоднократно судимую подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции, там она во всем созналась. Свой поступок объяснила тем, что хотела закрыть долги. Все гаджеты она продала, а выручкой расплатилась по своим финансовым обязательствам.
– В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «В» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере». Расследование продолжается, – объяснили в ведомстве.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке пьяный мужчина забрал гаджет у ребенка и убежал от толпы школьников.
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