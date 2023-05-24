В столице Приморья откроют Центр поддержки ветеранов СВО и их семей

Первый комплексный центр поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества» откроют во Владивостоке на улице Давыдова, 9. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Приморье продолжают развивать направление помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, и их родным. Нововведением станет появление специального комплексного центра поддержки ветеранов СВО и семей погибших. Первая в своем роде подобная организация получила название «Защитники Отечества», участок уже готовится к открытию на улице Давыдова, 9, во Владивостоке. Подготовку помещений к работе проверил губернатор региона Олег Кожемяко, который инициировал создание учреждения по поручению президента России Владимира Путина, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В настоящее время в крае уже действуют различные меры поддержки военных и их родных. Например, семьям компенсируют расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), проезд, обеды в школе, если в семье есть дети. Среди более крупных вспомогательных мер можно отметить ежегодные выплаты. Однако, отметим, для того чтобы начать получать такую помощь, нужно оформить целый ряд бумаг для каждой из мер, поэтому в середине мая правительство РФ утвердило устав государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом заявил лично премьер-министр Михаил Мишустин. В задачи организации входит помощь в оформлении различных документов.

Сейчас рабочие доделывают ремонт. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Кроме того, добавим, центр поддержки, филиалы которого будут работать во всех регионах страны, будут содействовать в присвоении статуса ветерана боевых действий. Другие задачи фонда – сопровождение семей погибших и ветеранов СВО, помощь в получении мер социальной поддержки, лекарств, технических средств реабилитации, в предоставлении путевок в санатории и ухода на дому.

Возвращаясь к Приморью, заметим, что до открытия центра осталось всего ничего. Сейчас работники доделывают ремонт и наводят порядок. Здесь будет функционировать несколько окон, а пока люди ждут, они смогут посидеть в кафе или библиотеке, а также отправить детей в игровую зону.

Губернаторская инспеция. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Как подчеркнули в региональном правительстве, работа центра будет осуществляться по принципу «одного окна», где человек сможет решить самый широкий спектр вопросов. По словам главы края, здесь предусмотрены все меры поддержки, которые могут быть оказаны бойцам и их родным. Кроме того, добавил Кожемяко, в задачах учреждения стоит внедрение лучших правктик по поддержке данных категорий населения.

К слову, по всему Приморскому краю будут работать 150 социальных координаторов, они будут взаимодействовать работать непосредственно с ветеранами и семьями по всему региону. Первые 35 специалистов уже проходят обучение.

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