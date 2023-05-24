В Южно-Сахалинске сеть наземного метро появится быстрее, чем во Владивостоке

Затраты на переоборудование составят примерно 1-2 млрд рублей, уточнил глава Сахалинской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы избавить Владивосток от пробок, городские власти планируют запустить полноценную городскую электричку, но в Южно-Сахалинске могут осуществить эту задачу быстрее, чем в Приморской столице. Власти Сахалина собираются решить проблемы общественного с помощью железной дороги, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

О создании легкого метро рассказал мэр Константин Шестаков во время отчета о проделанной работе за 2022 год. По словам мэра, самое главное пройти согласование с министерством транспорта России, а также с РЖД. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что существующие железнодорожные пути хотят приспособить под наземное метро. Затраты на переоборудование составят примерно 1-2 миллиарда рублей. Тогда в 2024 году появится возможность избавиться от пробок и «пересадить» людей на другой вид транспорта.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что должно измениться в организации транспорта дальневосточной столицы, чтобы обезопасить пешеходов. Основатель движения «Сам себе велосипед» депутат гордумы Антон Савенко в эфире радио «Комсомольская правда» (90.4FM) привел несколько интересных тезисов.

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