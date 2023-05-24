Во Владивостоке активно работают над созданием легкого метро

Запуск легкого метро включен в проект мастер-плана Владивостока. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы избавить Владивосток от пробок, городские власти планируют запустить полноценную городскую электричку. О создании легкого метро рассказал мэр Константин Шестаков во время отчета о проделанной работе за 2022 год. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Считаем это направление одним из приоритетных. В час пик состав мог бы перевозить по расписанию и за один раз до 900 пассажиров. Соответствующая работа при поддержке губернатора уже начата.

По словам мэра, самое главное пройти согласование с министерством транспорта России, а также с РЖД. Константин Шестаков добавил, что запуск легкого метро включен в проект мастер-плана Владивостока.

Власти города также планируют обновить электротранспорт и расширить маршруты троллейбусов на Снеговую Падь и в сторону Зари.

Напомним, что глава приморской столицы также рассказал о планах по созданию дороги-дублера, по его словам, трасса может проходить через Нефтеветку.

Идею создать легкое метров Констатнтин Шестаков анонсировал еще в сентябре прошлого года. Но еще раньше появилась информация о возможном создании в городе наземного метрополитена. Планировалась, что для него будут использоваться железнодорожные пути.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это всерьез»: как столицу Приморья хотят избавить от автомобильных пробок

Мэр Владивостока Константин Шестаков анонсировал создание легкого метро в городе (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.