Три отремонтированных погранперехода в Приморье запустят уже в 2024 году

Запуск пунктов пропуска поможет увеличить торговый оборот края. Фото: Правительство Приморского края

Глава Приморья Олег Кожемяко вместе с руководителем дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Геннадием Безлобенко проследили за возведением автомобильных пунктов пропуска в Марково и Пограничном. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, после модернизации оба погранперехода откроются в 2024 году. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Более 50 рабочих работают над созданием пункта пропуска в Пограничном. По словам гендиректора АО «СК «Мост» Романа Крапивина, уже готов котлован под здание, доставлены все необходимые материалы. Зимой специалисты приступят к монтажу инженерных коммуникаций, а летом следующего года займутся благоустройством.

– Это будет современный погранпереход, оснащенный нужным оборудованием. Все это обеспечит высокий сервис и пропускную способность. Сейчас каких-то рисков в сдаче объекта в 2024 году не вижу, – поделился Геннадий Безлобенко.

Губернатор и руководитель Росгранстроя также посетили автомобильный грузопассажирский пункт пропуска «Марково», работа которого приостановлена из-за реконструкции. Строительство планируют завершить в четвертом квартале 2023 года.

– На «Марково» сейчас значительно догоняют отставание, сроки уже сократили с трех месяцев до полутора. На объекте работает 180 человек. Пропускная способность погранперехода – 150 автомобилей: 130 грузовых и 20 легковых. Происходящее имеет большое значение для населения Приморья, Лесозаводского городского округа, для нашего сотрудничества с китайской провинцией Хэйлунцзян, в том числе для перевозки пиломатериалов.

Олег Кожемяко добавил, что в крае модернизируют еще один погранпереход «Краскино», поэтому в 2024 году в Приморье заработают три больших пункта пропуска, благодаря чему увеличится торговый оборот края.

Напомним, что автомобильный пункт «Краскино» вызывал немало вопросов у жителей Приморья из-за его состояния: изношенный ангар, отсутствие водоснабжения и огромные очереди из автомобилей. На плачевную ситуацию с погранпереходами в Приморье обратил внимание и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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