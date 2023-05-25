Экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин выкупил участок земли в Академгородке

Что появится на территории, пока неизвестно. Фото: Дом.рф

«ДОМ.РФ» подвел итоги аукциона на продажу имущественного комплекса на берегу Амурского залива, который пойдет под застройку. Победителем торгов оказалась компания бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На сайте госкомпании указано, что в лот вошли земельный участок площадью в 1,5 гектара и здание в 606 квадратных метров. Комплекс находится в Первореченском районе недалеко от Биолого-почвенного Института и Медцентра ФМБА. Начальную стоимость объектов увеличили в три раза – с 66 тысяч рублей до 183 тысяч.

Заявки на участие подали несколько компаний, среди них и ООО СЗ «УНР 2020», одержавшее победу в торгах. Учредитель организации – бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин. Пока неизвестно, что появится на территории Академгородка. На сайте госкомпании указано, что земли предназначаются для научной деятельности.

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