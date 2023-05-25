Фермерам в Приморье заплатят компенсацию за изъятых из-за АЧС свиней

Владельцы скота получат 130 рублей за килограмм живого веса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморские ветеринары изымают животных, которые находятся в зоне вспышки африканской чумы свиней на предприятии ТОР «Михайловский». Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, фермеры получат компенсацию из краевого бюджета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации региональной государственной ветеринарной инспекции, животных изымают на территории в радиусе не менее десяти километров от свиноводческих комплексов, где зафиксировали очаг АЧС. Как поделился руководитель ведомства Сергей Крушинский, в Михайловке забрали уже 90 голов домашних свиней, в ближайшее время такие же мероприятия ожидаются и в Уссурийском городском округе. Владельцы скота получат 130 рублей за килограмм живого веса.

Напомним, что вирус африканской чумы свиней обнаружили на территории комплексов «Ленинский-2» и «Ленинский-1». По распоряжению губернатора Приморья Олега Кожемяко был введен карантин.

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