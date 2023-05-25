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НовостиВладивосток25 мая 2023 4:50

А что, так можно было? Женщина нашла на вокзале Владивостока 2,5 миллиона рублей

Жительница Подмосковья забрала из чужой камеры хранения на вокзале Владивостока 2,5 миллиона рублей
Екатерина МАКСИМОВА
«Удачей» женщины заинтересовалась полиция.

«Удачей» женщины заинтересовалась полиция.

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Подмосковья хотела оставить в камере хранения на вокзале Владивостока свои вещи и «по счастливой случайности» открыла ячейку с 2,5 миллионами рублей наличными. О таком внезапном куше женщина рассказывать никому из сотрудников вокзала не стала, а просто забрала все себе и скрылась. В скором времени вернулись владельцы пропажи, а на поиски подозреваемой отправилась полиция, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как гостье Приморья удалось открыть чужой шкафчик? Выяснилось, что потерпевшие оставили свои вещи и деньги в ячейке камеры хранения, а после повторного ее открытия не продлили аренду ячейки, так как не знали, что ее срок в таком случае заканчивается. Мужчины просто закрыли дверцу и покинули вокзал.

В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что подозреваемую нашли и задержали. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как отдых в Приморье для жительниц Комсомольска-на-Амуре обернулся кражей денег и телефона.

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