А что, так можно было? Женщина нашла на вокзале Владивостока 2,5 миллиона рублей

«Удачей» женщины заинтересовалась полиция. Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Подмосковья хотела оставить в камере хранения на вокзале Владивостока свои вещи и «по счастливой случайности» открыла ячейку с 2,5 миллионами рублей наличными. О таком внезапном куше женщина рассказывать никому из сотрудников вокзала не стала, а просто забрала все себе и скрылась. В скором времени вернулись владельцы пропажи, а на поиски подозреваемой отправилась полиция, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как гостье Приморья удалось открыть чужой шкафчик? Выяснилось, что потерпевшие оставили свои вещи и деньги в ячейке камеры хранения, а после повторного ее открытия не продлили аренду ячейки, так как не знали, что ее срок в таком случае заканчивается. Мужчины просто закрыли дверцу и покинули вокзал.

В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что подозреваемую нашли и задержали. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как отдых в Приморье для жительниц Комсомольска-на-Амуре обернулся кражей денег и телефона.

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