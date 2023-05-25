Незнакомка Галя на три дня поселилась в машине приморца

Приморцы поделились видео в социальных сетях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Змеи во Владивостоке становятся все активнее и чаще попадаются жителям глаза. Мало того, что они ползают по улицам, так еще и проникают в машины автолюбителей. Чешуйчатую красавицу приморцы застали на улице Станюковича. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Возможно, она вылезла из другой машины, которая могла приехать в лес, – пишут жильцы домов на Станюковича.

На кадрах видео приморцы пытаются достать змею из машины, хищница сопротивляется, наверное, понравилось жить в автомобиле. И все же ее вытащили и выпустили в лес на остров Русский.

– Она неядовитая, пусть живет, мышей ловит. Учитывая то, что она жила в нашей машине целых три дня, то фактически стала нам родной, мы решили дать ей имя – Галя.

Напомним, что ранее пресмыкающееся нашли в Toyota Corolla на Майора Филипова. Начальник отдела подготовки населения Главного управления МЧС России по Приморскому краю Денис Назаров в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» на волне 90,4 FM рассказал, что делать при встрече со змеей.

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