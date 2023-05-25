Жителям Владивостока вернут маршрут в популярный китайский курорт Санья

Полеты будут осуществляться два раза в неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Владивостока вновь смогут отправиться на остров Хайнань, чтобы посетить курорт Санья и город Хайкоу. Распоряжение об этом появилось на сайте федерального агентства воздушного транспорта. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Согласно документу, перевозить приморцев из Владивостока в Санья будет авиакомпания Red Wings. Перелетами из дальневосточной столицы в Хайкоу займется ИрАэро. Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Ранее «Комсомолка» писала о том, в какие города Китая смогут отправиться жители Владивостока в 2023 году. Росавиация одобрила восемь новых маршрутов.

Напомним, что жителям Приморья в ближайшее время вернут беспересадочные рейсы из столицы края в Санкт-Петербург. С 3 июня три раза в неделю авиакомпания «Аэрофлот» будет перевозить туристов в Питер: по понедельникам, четвергам и субботам.

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