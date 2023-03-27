По каждому из них комиссия уже выдала пропуска. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Список городов Китая, в которые можно улететь из Владивостока, пополнился новыми направлениями, сообщает Росавиация. По каждому из них комиссия уже выдала пропуска, как стало известно «КП – Дальний Восток».

В КАКИЕ ГОРОДА КИТАЯ МОЖНО УЛЕТЕТЬ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА

Согласно документу, которое опубликовало Федеральное агентство воздушного транспорта, из приморской столицы можно попасть в Гуйян, Тяньцзинь, Урумчи, Цзинань, Циндао, Ченду, Чунцин и Шицзячжуан. Рейсы будут производиться каждую неделю. Перевозчиком выступит компания Red Wings. Также к перелетам допущены «Уральские авиалинии», (Цзинань, Ченду) и «Якутия» (Циндао).

Попасть в эти пункты пока можно только с пересадками внутри других китайских городов. Например, перелет в Циндао доступен 27 апреля только через Харбин, цена обойдется примерно в 30 тысяч рублей в одну сторону.

Напомним, ранее «КП – Дальний Восток» писала, что сообщение между Владивостоком, Харбином (куда 26 марта отправился первый самолет) и Пекином (перелет состоится 28 числа) будет поддерживать компания «Аврора». Пилотный рейс в Циндао также назначен на 17 апреля. Стоимость билетов в обе стороны не превышает 20 тысяч рублей.

Стоить отметить, что попасть в Поднебесную с начала пандемии коронавируса из Владивостока было невозможно. Поездка на воздушном транспорте осуществлялась только с пересадкой в Москве. 15 марта Китай внес коррективы в визовую политику для иностранцев, при этом рассчитывать на традиционные поездки в ближайшее зарубежье пока не приходится. По словам руководителя агентства по туризму Приморья Арсения Крепского, ждать возобновления безвиза можно не раньше лета 2023 года.

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