В Уссурийске накажут опекуна девочки-токсикоманки

Случай произошел 19 мая во дворе жилого дома в Уссурийске.

Уссурийская полиция нашла 13-летнюю девочку-подростка, которая вдыхала пары газа прямо во дворе жилого дома. Токсикоманию снял на видео местный неравнодушный житель и отправил в отделение, после этого правоохранители начали проверку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.

Все произошло 19 мая во дворе жилого дома в Уссурийске. Группа ребят сидела на лавочке, а одна из компании вдыхала газ из баллона. Взрослые, сидевшие рядом, на это не отреагировали, однако процесс отравления заметил неравнодушный житель, он записал действия подростка на видео и отправил кадры в полицию.

Вскоре сотрудники ОМВД по городу Уссурийск нашли юную токсикоманку, ей оказалась 13-летняя девочка. К ней и ее опекуну пришли полицейские, провели профилактическую беседу. Школьницу поставили на учет, а в отношении взрослого составили протокол по статье 20.22 КоАП РФ – потребление несовершеннолетним одурманивающих веществ. Материалы переданы в административную комиссию, родителю грозит штраф до двух тысяч рублей.

Полиция просит быть внимательнее к своим детям и их здоровью, уже регистрировали смерть подростков от сниффинга. Например, 12 июня 2020 года 13-летняя школьница из Уссурийска, находясь в районе озера на улице Карбышева, погибла, надышавшись газом из баллончика.

Еще одна ситуация произошла в сентябре 2019-го в Кировском районе. Школьница надышалась бытового газа и умерла прямо на стадионе, где делала это.

В 2015 году похожая история случилась в Хорольском районе. Погиб 17-летний парень. Делом занялись следователи.

Или вот случай из 2013 года. В лесу поселка Штыково нашли тело 14-летнего подростка. Рядом – два баллончика бытового газа и полиэтиленовый пакет.

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