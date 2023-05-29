В минздраве Приморья сообщили о госпитализации пострадавшей от нападения тигра девушки

У девушки множественные укусы на руке. Фото: Александр ГЛУЗ

В Приморье врачи продолжают оказывать помощь девушке, пострадавшей от лап тигра в районе села Раковка. В пресс-службе краевого минздрава рассказали, в каком сейчас состоянии находится жительница Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали представители ведомства, после нападения полосатого хищника Дарью госпитализировали в Уссурийскую центральную городскую больницу. На ее руке множественные укушенные раны, зверь буквально разодрал ее плечо.

Состояние девушки, по словам специалистов, средней степени тяжести. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь, чтобы она как можно быстрее пошла на поправку.

Напомним, что «Комсомолка» уже писала об этой истории, которая произошла в Уссурийском городском округе. Как рассказали в центре «Амурский тигр», пострадавшая вместе с мужем отправилась в приморскую тайгу искать собаку. Заметив кровавые следы, она пошла в лес, однако проигнорировала предупредительный рев тигра, который вскоре набросился на нее.

Позже появились другие версии того, как все произошло. Некоторые приморцы предполагают, что супруги вышли в лес по нужде. По словам источника «КП», муж Дарьи – охотник, который специально пошел в тайгу за хищником.

ПО ТЕМЕ

В тайге в Приморье тигр едва не загрыз девушку

Пострадавшую с многочисленными ранами руки доставили в больницу (подробнее)

Держала за клык, пока муж помогал на ЗИЛе: что известно о пострадавшей от нападения тигра в Приморье

Появились детали нападения тигра на 26-летнюю девушку в Приморье 29 мая (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.