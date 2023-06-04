Сначала была вспышка, а затем ужасный грохот: удар молнии во Владивостоке попал на камеры

Синоптики обещали, что первые выходные лета будут дождливыми. Фото: принтскрин видео.

На Владивосток 4 июня обрушился ливень. Вместе с непогодой жители города застали удивительное и в то же время страшное природное явление. Молния ударила в воду бухты Золотой Рог неподалеку от Золотого моста. Очевидцы успели поймать это завораживающее зрелище на видео, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Я тоже видел этот удар молнии. Сначала была вспышка, а затем ужасный грохот, – поделились очевидцы.

Синоптики обещали, что первые выходные лета будут дождливыми, а вот первое июня подарило жителям Приморского края нестабильную погоду: утром в крае сгустились тучи и пришлось доставать зонтики, а днем засветило солнце. Теперь же фронт уходит на восток, впереди ожидаются солнечные дни.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Уссурийске молния попала в крышу торгового центра, оставил после себя следы серьезных разрушений. В камеры поймали как последствия стихии, так и момент удара.

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