В Приморье продолжаются поиски пропавшего во время купания в реке подростка

Последний раз парень был возле реки Большая Уссурка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем в Приморье во время купания пропал 16-летний подросток. Известно, что в последний раз он проводил время в районе реки Большая Уссурка, и до сих пор спустя сутки его так и не нашли. В ГУ МЧС России по краю, а также в Следственном комитете корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали, что поиски парня еще ведутся.

Напомним, что Дальнереченская межрайонная прокуратура организовала проверку, на место ЧП выезжал глава межрайонного ведомства Михаил Рудницкий. Пропажей юноши заинтересовался и краевой Следственный комитет. Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Тело подростка ищут не только следователи, но и спасатели.

До сих пор остается загадкой, что именно случилось с парнем: пропал ли он из-за несчастного случая или нет, где он сейчас находится и в каком состоянии. На все эти вопросы ответы предстоит найти специалистам.

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