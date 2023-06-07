Пропажей жены и сына представителя генконсульства КНДР во Владивостоке заинтересовался Бастрыкин

Семья представителя генконсульства КНДР пропала 4 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 6 июня, в СМИ и социальных сетях появилась информация о неожиданном исчезновении жены и 15-летнего сына представителя Генерального консульства КНДР Цой Ен Нама. По предварительной информации, они находились во Владивостоке, 4 июня уехали на такси из генконсульства, с тех пор их никто не видел. Следственный комитет Приморья завел уголовное дело, глава российского ведомства взял расследование под свой контроль. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ, Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома по Приморью Владимиру Фомину доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах пропажи людей.

«Комсомолка» писала о том, что пропажу жены и сына представителя генконсульства во Владивостоке никто не комментирует. В социальных сетях тем временем появилось несколько версий того, что могло произойти.

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