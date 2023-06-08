Образовалась воронка, машины утонули: дороги во Владивостоке превратились в бурные реки с водоворотами

Машины буквально плывут по воде. Фото: принтскрин видео.

Дождь во Владивостоке явление привычное, но 8 июня на город обрушился настоящий ливень, который за считанные минуты превратил дороги в реки. Машины буквально наполовину уходят под воду, где-то на дорогах образовались маленькие водовороты. Досталось даже заведениям, уровень осадков поднялся едва ли не до окон кафе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Очень сильно затопило дорогу у стадиона Динамо, улицы Авроровская и Пограничная. На проспекте Столетия и вовсе под воду ушла маршрутка с пассажирами. Люди выходили по пояс мокрые.

Напомним, подобного «сюрприза» от погоды ждали 9 июня, но мощный циклон пришел куда раньше. Во Владивостоке введен режим ЧС. Он будет действовать с 9 по 10 июня. В указанный период в крае за 12 и менее часов выпадет 15-49 миллиметров осадков. Порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду, а на побережье – до 23 метров. В некоторых районах пройдут грозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за надвигающихся дождей во Владивостоке вводят режим повышенной готовности

Действовать он будет с 8 по 13 июня (подробнее...)

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ:

Секреты рецептов правильного кваса

Отвечают специалисты этого дела в Приморье (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.