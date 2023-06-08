Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за потопа

Только за час в городе выпало 52 миллиметров осадков. Фото: Комсомольская правда

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали о том, что в городе ввели режим повышенной готовности в четверг, 8 июня, из-за сильного потопа. Он продлится до 9 утра 13 июня. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Решение о введении режима приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за того, что только за час в городе выпало 52 миллиметров осадков.

Во Владивостоке также уже упало несколько деревьейв, есть проблемы с электричеством. На улице Некрасовская под мостом Дружбы произошел обвал грунта. Как рассказали в мэрии, бригада дорожников с помощью специальной техники отправилась устранять последствия ЧП.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Владивосток 8 июня оказался во власти буйствующей стихии: город затапливают ливни, машины и автобусы уходят под воду, а улицы сковали многокилометровые пробки. Редакция собрала самые шокирующие кадры и видео потопа.

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