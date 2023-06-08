Обвал грунта на Некрасовской во Владивостоке повлиял на дорожный трафик

В мэрии уже знают о случившемся. Фото: telegram-канал @dpscontrol_public.

Сильный дождь, обрушившийся на Владивосток, принес множество неприятностей жителям и гостям города: затопленные дороги, десятибалльные пробки, ушедшие под воду автомобили, но и это еще не все. ЧП произошло под мостом Дружбы, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в социальных сетях местные жители, на улице Некрасовская под мостом Дружбы произошел обвал грунта. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Владивосток. Как рассказали в мэрии, бригада дорожников с помощью специальной техники отправилась устранять последствия ЧП.

Судя по всему, обвал грунта также мог стать причиной огромной пробки в этом районе.

Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях. Фото: telegram-канал @dpscontrol_public.

Напомним, что ливень обрушился на Владивосток 8 июня примерно 5 часов вечера. Кроме осадков на город обрушился сильный ветер с порывами 30 метров в секунду и грозы. Подробнее о последствиях непогоды «Комсомолка» писала ранее.

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