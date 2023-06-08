Мэр Владивостока из-за мощнейшего ливня призвал перевести сотрудников на удаленку

Фото: принтскрин видео, социальные сети

Мэр Владивостока Константин Шестаков обратился к жителям дальневосточной столицы. Работодателей он призвал перевести сотрудников на удаленный режим работы. По данным синоптиков, в городе ожидают лишь усиление мощнейшего ливня, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию.

Отдельно Константин Владимирович обратился к автолюбителям с просьбой не оставлять машины у подпорных стен, конструкций и деревьев. За минувший день, как писала «Комсомольская правда», деревья падали на авто, произошел обвал грунта с косогора.

Напомним, во Владивостоке выпало 73 миллиметра осадков, а порывы ветра достигали 24 метров в секунду. Последствия ливня мы публиковали в отдельном материале.

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