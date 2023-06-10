Дорожники Приморья восстановили проезд к ряду населенных пунктов

Фото: АО «Примавтодор»

Вода продолжает спадать, освобождая дороги Приморского края. Дорожники сразу же отправляются на места для восстановления полноценного транспортного сообщения и ремонта дорог. «Примавтодор» отчитался о состоянии региональных проездов на утро субботы, 10 июня, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Во второй половине пятницы, 9 июня, без дорожной связи оказались населенные пункты Октябрьского и Хасанского муниципальных, а также Уссурийского городского округов, ранее сообщение прервалось и с селами Пограничного округа.

Ночью на краевых дорогах дежурило 47 единиц техники. Филиалы приступают к работам в рамках аварийно-восстановительных работ размытых участков.

ВОССТАНОВЛЕНО СООБЩЕНИЕ

Утром 10 числа вернулась транспортная связь с поселком Приморский Хасанского МО.

В Уссурийском ГО можно проехать к Яконовке, Богатырке и Монакино.

Дороги могут быть размыты, на месте работают специалисты.

ЗАТРУДНЕНО ДВИЖЕНИЕ ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ ВОВСЕ

До сих пор нельзя проехать через 6 километр дороги Занадворовка – станция Провалово. Из-за большого перелива остается отрезанным поселок Провалово. Это Хасанский округ.

Также затруднено движение на 4 километре дороги Борисовка – Кугуки – Линевичи – Утесное в Уссурийском округе из-за перелива глубиной 50 сантиметров и длиной 150 метров.

Сложная обстановка в Пограничном округе: нельзя проехать к селам Садовое и Духовское со стороны дороги Уссурийск – Пограничный. Есть альтернативный проезд в Духовское через село Жариково.

В Октябрьском округе отрезанных населенных пунктов нет, однако проезд затруднен на 12-13 километрах дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава из-за перелива глубиной 50-60 сантиметров и длиной один километр.

Как рассказал заместитель главного инженера «Примавтодора» Дмитрий Мартынюк, сотрудники филиалов сейчас занимаются устранением переливов и восстановлением дорог. Например, в настоящее время ведутся работы на 93 километре трассы Уссурийск – Пограничный – Госграница. Затем дорожники перейдут на Духовское.

Не исключено, что к обеденному времени вода полностью сойдет на дороге к селу Садовое, тогда специалисты смогут начать восстанавливать проезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Профессия – угольщик

О сложности работы в одном из самых огромных предприятий Дальнего Востока (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.