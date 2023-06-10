Дорожники Приморья восстановили проезд к ряду населенных пунктов

Фото: АО «Примавтодор»
Вода продолжает спадать, освобождая дороги Приморского края. Дорожники сразу же отправляются на места для восстановления полноценного транспортного сообщения и ремонта дорог. «Примавтодор» отчитался о состоянии региональных проездов на утро субботы, 10 июня, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Во второй половине пятницы, 9 июня, без дорожной связи оказались населенные пункты Октябрьского и Хасанского муниципальных, а также Уссурийского городского округов, ранее сообщение прервалось и с селами Пограничного округа.
Ночью на краевых дорогах дежурило 47 единиц техники. Филиалы приступают к работам в рамках аварийно-восстановительных работ размытых участков.
ВОССТАНОВЛЕНО СООБЩЕНИЕ
Утром 10 числа вернулась транспортная связь с поселком Приморский Хасанского МО.
В Уссурийском ГО можно проехать к Яконовке, Богатырке и Монакино.
Дороги могут быть размыты, на месте работают специалисты.
ЗАТРУДНЕНО ДВИЖЕНИЕ ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ ВОВСЕ
До сих пор нельзя проехать через 6 километр дороги Занадворовка – станция Провалово. Из-за большого перелива остается отрезанным поселок Провалово. Это Хасанский округ.
Также затруднено движение на 4 километре дороги Борисовка – Кугуки – Линевичи – Утесное в Уссурийском округе из-за перелива глубиной 50 сантиметров и длиной 150 метров.
Сложная обстановка в Пограничном округе: нельзя проехать к селам Садовое и Духовское со стороны дороги Уссурийск – Пограничный. Есть альтернативный проезд в Духовское через село Жариково.
В Октябрьском округе отрезанных населенных пунктов нет, однако проезд затруднен на 12-13 километрах дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава из-за перелива глубиной 50-60 сантиметров и длиной один километр.
Как рассказал заместитель главного инженера «Примавтодора» Дмитрий Мартынюк, сотрудники филиалов сейчас занимаются устранением переливов и восстановлением дорог. Например, в настоящее время ведутся работы на 93 километре трассы Уссурийск – Пограничный – Госграница. Затем дорожники перейдут на Духовское.
Не исключено, что к обеденному времени вода полностью сойдет на дороге к селу Садовое, тогда специалисты смогут начать восстанавливать проезд.
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