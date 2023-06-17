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17 июня 2023 8:51

Константин Шестаков рассказал, зачем приехал на VK Fest во Владивостоке

Глава города планирует посетить несколько площадок фестиваля
Дарья НАУМЕЦ
Дарья НАУМЕЦ
Скорее всего главе города никого из артистов не удастся послушать.

Скорее всего главе города никого из артистов не удастся послушать.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

VK Fest для Владивостоке поистине притягательное мероприятие. Сюда приехал даже глава города Константин Шестаков. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила у мэра, для чего он приехал на фестиваль.

Константин Владимирович приехал на набережную Цесаревича, где 17 июня проходит VK Fest, ближе к 18 часам.

– Еще ничего не успел посмотреть, только приехал к ребятам поучаствовать в мероприятии «Культурный код Владивостока». Меня пригласил Илья Сухих.

Скорее всего главе города никого из артистов не удастся послушать из-за плотного графика, но на площадки он обязательно пойдет. Об этом он сказал во время беседы с корреспондентом «КП – Владивосток»

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