Константин Шестаков рассказал, зачем приехал на VK Fest во Владивостоке

Скорее всего главе города никого из артистов не удастся послушать. Фото: Сергей БАЛАНОВ

VK Fest для Владивостоке поистине притягательное мероприятие. Сюда приехал даже глава города Константин Шестаков. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила у мэра, для чего он приехал на фестиваль.

Константин Владимирович приехал на набережную Цесаревича, где 17 июня проходит VK Fest, ближе к 18 часам.

– Еще ничего не успел посмотреть, только приехал к ребятам поучаствовать в мероприятии «Культурный код Владивостока». Меня пригласил Илья Сухих.

Скорее всего главе города никого из артистов не удастся послушать из-за плотного графика, но на площадки он обязательно пойдет. Об этом он сказал во время беседы с корреспондентом «КП – Владивосток»

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