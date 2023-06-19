Глава DNS презентовал третью очередь строительства Нагорного парка

Глава ДНС Дмитрий Алексеев. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке приступили к очередной, но очень полезной стройке в Нагорном парке. Об этом рассказал глава ДНС Дмитрий Алексеев в соцсетях. Да, большая часть общественного пространства уже готова и радует местных жителей, но есть над чем поработать. В этом году произойдет множество изменений, например, благоустроят два маршрута от парка. Также есть планы по модернизации и на следующий год. Какие именно, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Совсем скоро откроется кафе на видовой, где можно будет купить кофе и любоваться прекрасными видами с теплым напитком. Рабочим также предстоит завершить протяженную дорожку на северном склоне горы Тюменской. Часть тропы проходит вдоль кёрлинг-центра, его обещают достроить уже в этом году.

Южному склону горы тоже уделят внимание. Пока что на самой вершине сопки территория огорожена, и вниз, к улице Братская, спуститься нельзя. Это планируют исправить, а также установить видовой навес с эксплуатируемой кровлей. Это позволит комфортно отдыхать в любимом месте в жару. Также в центре улицы Братская появится Центр образования и ремесла, но, скорее всего, уже в следующем году. А еще проведут новые пешеходные тропы в Офицерскую слободку и Гайдамакский сквер.

Напомним, в октябре 2022 года сотни жителей Владивостока посетили запуск второй очереди Нагорного парка. По задумке вторую часть собирались завершить еще в сентябре. «КП – Владивосток» об этом весной 2022-го рассказал главный архитектор бюро Concrete jungle Феликс Машков. Сроки немного сдвинулись, вносились финальные штрихи, и, наконец, спонсор Нагорного Дмитрий Алексеев 7 октября объявил, что обустройство видовой площадки завершено.

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