Заметно нервничал: подозрительного иностранца остановили таможенники в Приморье

Мужчина признался, что дорогой деликатес ему подарил друг из России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пункте пропуска Полтавка приморские таможенники обратили внимание на подозрительного человека. Житель Китайской Народной Республики заметно нервничал, в ходе допроса это стало видно еще сильнее. Оказалось, иностранец переживал не без причины. Под одеждой он спрятал 3,2 килограмма сушеного трепанга, который, между прочим, находится под угрозой исчезновения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

Мужчина признался, что дорогой деликатес ему подарил друг из России. Несмотря на то, что трепанг нельзя вывозить за пределы страны, иностранец решил рискнуть.

– Товар изъяли и отправили на экспертизу. В отношении иностранца Уссурийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по статье «сокрытие товаров от таможенного контроля». Теперь нарушителю грозит штраф до трехкратного размера стоимости трепанга с конфискацией, – рассказали в ведомстве.

Трепанг. Фото: Дальневосточное таможенное управление.

Отметим, что один килограмм сушеного трепанга – это более 30 килограмм живых особей. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения, СИТЕС вывоз трепанга допускает только при наличии разрешительных документов.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как контрабандисты пытались вывезти из Приморья в Китай 22 тонны красной рыбы. Подделал документы на крупную партию контрабанды в Китай предприниматель из Хабаровска.

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