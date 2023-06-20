В Большом Камне из-за взрыва на производстве погиб рабочий

На место выехал межрайонный прокурор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большом Камне 20 июня на производстве при выполнении зачистных работ во время взрыва умер 39-летний рабочий. Мужчина находился в замкнутом пространстве, когда после неверной установки оборудования произошла реакция, что привело к детонации агрегата, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Прокуратура организовала проверку. Также по поручению исполняющего обязанности прокурора края Дмитрия Попова на место выехал межрайонный прокурор Станислав Сураев.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, как в марте 2023 года в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края рассказали о том, что к ним поступили сведения о нескольких смертях на рабочих местах. Первый случай произошел в охотоморской экспедиции во время поднятия трала. За борт смыло 42-летнего боцмана Рыболовецкого колхоза «Приморец». Его пытались найти, но поиски не дали результатов. Второе происшествие случилось с 46-летним рабочим Торгового порта Посьет. Ему было 46 лет. Он потерял сознание, но скорой помощи не дождался и скончался.

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