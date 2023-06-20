На Камчатке 17-летнюю девушку подозревают в торговле крупной партии наркотиков

Следователи завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России по Камчатке завел уголовное дело по факту сбыта наркотиков. В преступлении подозревают 17-летнюю жительницу краевой столицы, рассказали в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

В мае этого года девушка в обмен на деньги отдала своему знакомому наркотики, однако сумма, которую она получила, не разглашается.

В пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю корреспонденту «Комсомолки» добавили, что девушка из обычной, но неполной семьи, воспитывает ее мама. Она не окончила школу и сейчас нигде не работает, а мотив преступления довольно прост – хотела заработать деньги, возможно на личные нужды, а может, чтобы помочь маме.

Выявить преступление удалось во время оперативно-розыскных мероприятий. Жительница Петропавловска-Камчатского во всем призналась, сейчас следователи собирают доказательства.

Уголовное дело завели по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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