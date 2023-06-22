В Приморье в ДТП погиб мотоциклист без шлема

Авария произошла в селе Жариково. Фото: принтскрин видео.

В Пограничном округе в селе Жариково произошло смертельное ДТП. Погиб 32-летний мотоциклист, рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации представителей ведомства, случилось все в ночь на 22 июня. Приморец ехал по улице Кооперативная, но в районе №10 не справился с управление мотоцикла, который в итоге вылетел с дороги в кювет. Мужчина был шлема и защитной экипировки, от полученных травм он скончался на месте аварии.

В полиции добавили, что у приморца также не было водительских прав. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что смертельная авария, в которой погиб мотоциклист, произошла и во Владивостоке. Водитель MotoLand XL250 потерял управление транспортом и попал под Toyota Corolla, которая стояла посреди дороги.

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