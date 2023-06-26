Циклон надвигается: во Владивостоке городские службы готовятся к потопам

Приморцев просят быть осторожнее. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке 27 июня из-за обострения фронтальных разделов ожидается дождь. Вместе с ливнем приморцев ждет гроза и порывы ветра. В администрации рассказали, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Синоптики отметили, что дождь начнется утром и выпадет до 25 миллиметров осадков. Поэтому службы готовятся к ликвидации последствий ливней. Они контролируют низменные точки, где образуется большое скопление воды. За ситуацией также будут следить бригады «Содержание городских территорий».

– Мы будем поднимать решетки на сетях ливневой канализации. Поднятие решеток позволяет существенно увеличить площадь сбора воды и, соответственно, более быстрый её спуск с дорог в сеть водоотведения. Просим водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, – добавили в предприятии.

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