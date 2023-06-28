Мощное землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Приморского края

Подземные толчки отмечены недалеко от берегов Лазовского района. Фото: скриншот

В Приморье в среду, 28 июня, зафиксировали землетрясение. Оно, по данным сайта eqalert.ru, произошла в 9:38.

Подземные толчки отмечены недалеко от берегов Лазовского района. Очаг находился на глубине 442 километров. По силе землетрясение оказалось магнитудой 5,8 . Жители края, по предварительным данным, его не ощутили. Угрозы цунами нет.

Землетрясение можно отнести к категории сильных (5-7 магнитуды). Магнитуда до 5 не причинит вреда жителем, а вот выше уже могут быть опасны.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что землетрясение произошло на Камчатке после извержения вулкана Шивелуча. Зафиксировали сейсмическую угрозу в 57 километров от Петропавловска-Камчатского. Очаг, по данным регионального филиала ЕГС РАН, находился на глубине 89.4 километров. Тогда по силе землетрясение оценили магнитудой в 5,8, как и в Приморье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владивостокцы возмущены ремонтом Некрасовского путепровода: отвечаем на вопросы жителей

В мэрии Владивостока прокомментировали вопросы о ремонте Некрасовского путепровода (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.