В приморской вяленой свинине нашли кишечную палочку

Информация доведена до заказчика исследования. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Приморский владелец производства по изготовлению вяленой свинины обратился за исследованием на бактерии в рамках производственного контроля. Специалисты краевой межобластной ветеринарной лаборатории нашли в продукции кишечную палочку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Свинину проверяли на шесть показателей. В итоге нашли бактерии группы кишечной палочки. Продукция нарушает требования технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

Скорее всего, бактерии появились из-за нарушения режимов изготовлении продукции. Информацию передали заказчику исследования. Ему предстоит повысить санитарную чистоту на производстве, а также проконтролировать качество свинины.

Подобные выявления чаще всего свидетельствуют о нарушении правил и технологических режимов изготовления продукции.

Информация доведена до заказчика исследования для повышения санитарной чистоты на производстве и контроля за качеством готовой продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Альтернативных вариантов нет: владивостокцы пожаловались на переходы в районе улицы Маковского

Во Владивостоке на улице Маковского хотят отремонтировать два надземных перехода (подробнее)

Владивостокцы возмущены ремонтом Некрасовского путепровода: отвечаем на вопросы жителей

В мэрии Владивостока прокомментировали вопросы о ремонте Некрасовского путепровода (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.