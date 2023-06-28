На полном ходу снес забор: во Владивостоке под колесами неуправляемого грузовика умер человек

Смертельное ДТП произошло на Днепровской. Фото: telegram-канал @DPS_VL.

Смертельная авария произошла вечером 28 июня во Владивостоке. Кадрами с последствиями ДТП очевидцы поделились в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошло все на Днепровской, 101. По версии аварийного комиссара «Автогарант» у Hino отказали тормоза, из-за чего грузовик на полном ходу врезался в забор и снес его, а также задел соседнее строение. Но и это не все, он врезался в Honda CR-V. В это время владелец авто стоял рядом со своей машиной, убежать от большегруза он не успел.

Водитель Honda CR-V погиб от полученных травм. Фото: telegram-канал @DPS_VL.

Приморец попал под колеса грузовика. Скончался он на месте, так как получил серьезные несовместимые с жизнью травмы.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, чтобы узнать подробности смертельного ДТП.

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