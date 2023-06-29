Раскрыта новая летняя схема: приморцы попались на «развод» с арендой жилья

Тематическая фотография.
Фото: Ирина БЫСТРОВА
Жительница Уссурийска рассказала о новой схеме мошенничества, на которую она попалась. Когда она поняла, что общалась с лже-арендодателем, то обратилась в полицию, рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как поделились в пресс-службе ведомства, в интернете девушка нашла объявление о сдаче в аренду коттеджа у моря. Красивые фотографии дорогого жилья привлекли ее внимание, да и относительно низкая цена также не могла не радовать. В итоге она связала с арендодателем и отправила предоплату в размере 15 тысяч рублей.
После того, как она перевела деньги, объявление исчезло с сайта, как и переписка с его автором, который к тому же перестал отвечать на звонки и сообщения. Девушка все равно решила отправиться в коттедж, но приехав обнаружила, что адрес и дом не существуют.
Сотрудники полиции устанавливают личность лже-арендодателя, также ведомством было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.
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