Подрядчик с Камчатки решил обманным путем заработать деньги на федеральном проекте

Дело завели после проверки прокуратуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Камчатке завели уголовное дело о подделке документов, которые были необходимы для реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как поделились представители ведомства, осенью 2022 года учреждения подведомственные министерству строительства организовали три аукциона на поиск подрядчика. Заказчик хотел найти компанию, которая займется подготовкой документов, а также построит врачебную амбулаторию в поселке Ключевское, офис врача общей практики в поселке Крутогоровский и отделение семейной медицины в селе Манилы.

Прокуратура Петропавловска-Камчатского решила проверить, законно ли проводятся закупки в рамках нацпроекта, и выяснила, что участник, одержавший победу в аукционе, представил поддельные документы: информация об опыте исполнения договоров строительного подряда не соответствовала действительности.

После проверки было заведено уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Теперь подрядчику грозит штраф в размере до 800 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.

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