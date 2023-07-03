Жители Приморья спасли детеныша колонка от кровожадных ворон

Зверька удалось спасти. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Жители Приморья спасли детеныша колонка. Их внимание привлекли вороны, которые старательно пытались что-то зацепить и слопать. Этим чем-то оказался зверек из семейства куньих. Птиц отогнали, а малыша отправили на поправку. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Центра «Тигр».

«По каким причинам он остался без мамы, мы не знаем, но постараемся помочь ему вырасти, набраться сил и вернуться домой!», – рассказали сотрудники центра.

Чаще всего этих животных можно встретить в лесах около рек и озер, но иногда они живут близ населенных пунктов. Так им удобнее охотиться на мышей и крыс. Сейчас новый подопечный центра размером с большой палец, а вообще эти особи растут до 30 сантиметров, а длина хвоста составляет 16,5 сантиметра.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как Центр «Тигр» поделился с приморцами доброй новостью, у них появился новый подопечный – птенец сороки. Малыша посадили в специальную клетку, где живут совята. Они были очень удивлены такому соседу.

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