Его всего искусали блохи в подвале: волонтеры Приморья спасли необычного зверька

Местные уверяют, что бывшие хозяева животного всех игнорируют. Фото: t.me/gorod_vl

Прихоти у людей бывают разные, желание чего-то экзотического и необычного затрагивает, казалось бы, даже самые бытовые темы. Так жители Владивостока завели в качестве домашнего питомца не привычную всем кошечку или собачку, а енота-полоскуна. За животными нужен глаз да глаз, особенно за такими юркими и шустрыми. С этой задачей приморцы, увы, не справились. Соседи заметили зверька в подвале дома по улице Толстого, 52. Зоозащитники решили, что эту историю нельзя оставлять просто так, вот что из этого вышло.

Неравнодушные люди поймали енота и оправили в приют Black and White. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с волонтером приюта Анной С., она рассказала, в каком состоянии зверек, как он вообще оказался в грязном подвале и вернут ли его бывшим владельцам.

– Жители этого дома рассказали мне и другим волонтерам, что животное выпало из окна шестого этажа. Конечно же енот не на шутку перепугался, забежал в маленькую комнатку в подвале и какое-то время прятался там. Мы не знаем точно сколько дней он там пробыл. Зверек испытал сильный стресс, шипит, его всего искусали блохи, да и нас тоже, пока мы его ловили целый час.

Местные уверяют, что бывшие хозяева полоскуна не открывают двери и, кажется, совсем не беспокоятся дальнейшей судьбой питомца. Зато волонтеры взялись за здоровье бывшего четвероного жителя дома на Толстого. Протравили блох и глистов, ему готовят большой вольер, где он будет жить. Пристраивать его или отдавать в чужие руки пока не собираются.

– Как будущий ветеринарный врач с высшим образованием могу сказать, что таких животных дома держать можно, но нужно понимать степень ответственности. В квартире с таким питомцем будет очень тяжело, ему нужен отдельный просторный вольер.

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